Influenza: Die Grippewelle könnte heuer früher beginnen

Prognosen über die bevorstehende Grippe-Welle sind schwierig. Anhaltspunkte liefert der Blick auf die Südhalbkugel. Dort startet die Grippesaison in der Regel im Juni. In Australien wurden heuer aber bereits im April viele Influenza-Erkrankungen registriert - die Grippewelle begann früh und heftig. "Insgesamt war der Verlauf aber mild", sagt Infektionsspezialist Christoph Wenisch, Leiter der 4. Medizinischen Abteilung mit Infektiologie und Tropenmedizin im Kaiser-Franz-Josef-Spital (SMZ Süd) in Wien.

Doch das heißt nicht unbedingt, dass es auch auf der Nordhalbkugel so kommen muss. Wo Wenisch aber zuversichtlich ist: "Bis jetzt schaut es so aus, dass der heurige Impfstoff auch für die zu erwartenden Erreger passen wird." Weltweit dominieren derzeit bestimmte Influenza-A-Viren, und diese sind mit dem Impfstoff abgedeckt.