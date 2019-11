1.400 Tote im Vorjahr: Mediziner warnen vor kommender Grippe

Besonders bei Kindern sei eine Impfung wichtig. Zum einen, weil die Hälfte der zuletzt verstorbenen Kinder in Österreich keine "Grundkrankheit" hatte. Also: Die Influenza hat an sich gesunden Kindern das Leben genommen. Außerdem hätten Auswertungen gezeigt, dass Kinder die Krankheit in die Familien tragen. Oft seien Kinder von der Krankheit schon vor dem Beginn einer Welle betroffen.

Impfung der Kinder schütze auch alte Familienmitglieder

"Wir haben gesehen, dass man ältere Bevölkerungsschichten am besten schützt, wenn sich ihre (Enkel-)Kinder impfen lassen", sagt Zenz.

Speziell bei Patienten mit chronischen Lungenerkrankungen und Herzerkrankungen habe die Influenza gefährliche Auswirkungen. Durch die Infektion steige das Risiko eines Herzinfarkts um das bis zu Zehnfache und das Schlaganfall-Risiko um das bis zu Dreifache. So zitiert Holger Flick, Leiter der Lungenabteilung der Uniklinik Graz, aus jüngeren Studien.

Nicht impfen "hochgradig unvernünftig und grob fahrlässig"

Sich nicht impfen zu lassen, sei in diesen Patientengruppen "hochgradig unvernünftig und grob fahrlässig", findet Flick starke Worte.