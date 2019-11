Deutschland führt umkämpfte Masern-Impfpflicht ein

Ab dem 1. März 2020 müssen Eltern vor der Aufnahme ihrer Kinder in Kindergärten und Schulen nachweisen, dass diese gegen Masern geimpft sind. Bei Verstößen können Strafen bis zu 2.500 Euro drohen. Für Kinder, die bereits im Kindergarten oder in der Schule sind, ist bis 31. Juli 2021 nachzuweisen, dass sie geimpft sind oder die Masern schon hatten. Die Impfpflicht gilt auch für das Kindergarten- und Schulpersonal, sowie für Bewohner und Mitarbeiter in medizinischen Einrichtungen und in Unterkünften für Asylwerber.

Der Bundestag stimmte der Vorlage des Bundesgesundheitsministeriums mit den Stimmen von CDU/ CSU, SPD und FDP zu. Etliche Abgeordnete der Linken und der Grünen enthielten sich, die AfD stimmte dagegen.

Hochansteckend

Masern sind hochansteckend und nicht harmlos. Bei Kindern unter vier Jahren und Erwachsene über 20 Jahren verläuft die Krankheit häufig schwer, jeder zweite aus dieser Gruppe musste nach Erkrankung im Jahr 2018 stationär in ein Krankenhaus. Laut der Weltgesundheitsorganisation starben in der ersten Jahreshälfte 2018 37 Menschen an der Infektion. Todesfälle als Spätfolge nicht eingerechnet. Deutschland hat die Impfquoten seit Jahren nicht erreicht. Aber nur wenn mindestens 95 Prozent der Bevölkerung gegen Masern immun sind, kann die Zirkulation der Erreger verhindert werden. Deshalb sagte der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn „Masernschutz ist Kinderschutz.“ Denn die Krankheit sei eine Qual für Kinder und Erwachsene. Das Gesetz solle die Schwächsten der Gesellschaft schützen.

Kritik an dem geplanten Gesetz, etwa seitens der AfD, wies Spahn zurück. Die Impfpflicht sei eine Erfüllung des Rechts auf körperliche Unversehrtheit, sagte Spahn. „Wir haben auch die Pocken auf diesem Weg ausgerottet.“