Warum Ananassaft gegen Husten und Halsschmerzen hilft

Diese Inhaltsstoffe des Ananassafts helfen bei Husten und Halsschmerz

Der Fruchtsaft wirkt daher nicht nur schleimlösend, er lindert auch Halsschmerzen und Hustenanfälle. Frisch gepresster Ananassaft liefert auch Vitamin C, das gerade in der Grippesaison zur Stärkung der Immunabwehr beiträgt. Ein Glas deckt an die 50 Prozent des täglichen Tagesbedarfs.

Die Ananas enthält zahlreiche weitere Mineralstoffe. Wie etwa: