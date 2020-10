Warum man sich heuer später gegen Grippe impfen lassen sollte

Wie kommt man zu einem Impfstoff?

Bis dato erfolgte in Österreich für die Grippe-Impfung keine Kostenübernehme. "Jeder, der sich impfen lassen wollte, musste den Impfstoff selbst bezahlen", sagt Gallo-Daniel.

Während die Influenza-Impfung bisher also fast ausschließlich als Privatimpfung verfügbar war, gibt es heuer mehrere Versorgungsschienen. "Heuer können seitens des Bundes erstmals kostenlos Impfungen verabreicht werden", sagt Paulke-Korinek. Ein kostenloser nasaler Influenza-Impfstoff steht für Kinder zwischen dem ersten und dem 15. Lebensjahr zur Verfügung. "Ziel ist hier der schützende Herdeneffekt, denn Kinder sind der Motor der Grippe-Epidemie", sagt Paulke-Korinek. Durch die kostenlose Impfung der Kinder sollen Todesfälle und Ansteckungen in der breiten Bevölkerung verringert werden. Auch in Alten- und Pflegeheimen werden zumindest beschränkt zusätzliche Impfdosen bereitgestellt. Dies sei eine wichtige und wertvolle Ergänzung zu Impfungen am Privatmarkt.

Welche Ärztinnen und Ärzte dürfen die Impfung dieses Mal verabreichen?

Alle Ärztinnen und Ärzte dürfen heuer unabhängig von ihrer Fachrichtung Menschen impfen. "Der Kinderarzt darf also beispielsweise auch Großeltern und Eltern impfen", sagt Rudolf Schmitzberger, Leiter des Impfreferats der Österreichischen Ärztekammer. Den niedergelassenen Ärzten wurden bisher zu wenige Dosen zugeteilt, kritisiert er, "und das, obwohl es noch nie so viele verfügbare Impfstoffdosen gab".

Schmitzberger verortet die Gründe dafür weniger in der Bestelllogistik und vielmehr der Verteilungsstrategie. Gratis-Impfaktionen, vor allem jene in Wien, würden hier mit dem Privatmarkt und falschen vorab ventilierten Versprechungen flächendeckender Impfungen kollidieren. Er fordert für die Zukunft eine bessere Zusammenarbeit und Absprachen zwischen Bund, Ländern und der Ärztekammer. "Es stehen – nicht zuletzt wegen der großen Gratis-Impfaktion in Wien – nicht ausreichend Impfstoffe zur Verfügung, die Ärzte müssen also vorsichtig mit den Impfstoffen haushalten. Die Probleme liegen weniger in der geringen Bestellmenge, als in der Verteilungslogistik."

Trotz aller Bemühungen könnte dieses Jahr erstmals der Fall eintreten, dass nicht jeder Impfwillige eine Dosis erhalten kann. "Hier kommt den Ärzten eine besondere Verantwortung zu. Es müssen vorrangig Risikogruppen geimpft werden. Wir müssen Patienten unter Umständen anraten, zugunsten von anderen auf die Impfung zu verzichten. In der Hoffnung, dass später im Jahr noch weitere Impfdosen verfügbar sein werden", sagt Schmitzberger. Das ärztliche Handeln bleibe Kernaspekt jeder Impfaktion.