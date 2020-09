Die unterschätzte Influenza-Gefahr

Auch Auswertungen der Grazer Kliniken zeigten bereits vor einigen Jahren, dass Kinder die Infektionen in die Familien trugen: Sie erkrankten meist vor der eigentlichen Grippewelle, die üblicherweise im Jänner anzuschwellen beginnt. Allerdings lag die Durchimpfungsrate bei Kindern österreichweit in den vergangenen Jahren nur zwischen drei und fünf Prozent.

Fünf Kinder starben

Corona rückte nun auch das Interesse an möglichst gutem Schutz vor Influenza in den Mittelpunkt - „endlich“, kommentiert Kobinger. In der Wintersaison 2018/19 sind laut dem Referenzzentrum für Influenza 1.400 Österreicher an der sogenannten echte Grippe gestorben - unter ihnen fünf Kinder.

Allein in den steirischen Spitälern mussten in diesem Zeitraum 800 Erkrankte stationär aufgenommen werden. Zehn Prozent von ihnen traf die Influenza so schwer, dass sie intensivmedizinische Behandlung benötigten.