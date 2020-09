Lange Wartezeiten: Auf der Jagd nach dem Grippeimpfstoff

„Es tut mir leid, die Warteliste ist bereits so lang, dass wir niemanden mehr aufnahmen“ – diesen Satz hört man dieser Tage in vielen Apotheken in Österreich, wenn man nach einer Grippeimpfung fragt. „Bei uns ist es so, dass wir nicht einmal garantieren können, ob alle die reserviert haben, eine Impfdosis bekommen“, sagt eine Apothekerin aus dem Bezirk Hollabrunn in Niederösterreich, die anonym bleiben möchte.

Ein ähnliches Bild zeigt sich in Kärnten, wie Ulrike di Vora, Apothekerin der Karawanken Apotheke in Ferlach erzählt: „Das Problem ist, dass keiner weiß, wie viele Impfungen wir bekommen werden und auch nicht, wann sie genau kommen. Gleichzeitig wird der Bevölkerung gesagt, dass sie sich gegen die Grippe impfen lassen soll.“