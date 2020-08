Gratis-Impfung in Wien: Ein Nachteil für andere Bundesländer?

Viele Apotheken reservieren Impfstoff. Kobinger: „Die Listen sind teils elendslang, die Nachfrage der Kunden ist um ein Vielfaches höher als in den Vorjahren. Gleichzeitig wissen die Apotheken nicht, ob sie die Mengen, die sie bestellt haben, bekommen.“

„Wir können diese Vorwürfe nicht nachvollziehen“, heißt es im Büro des Wiener Gesundheitsstadtrats Peter Hacker: „Die Stadt Wien hat im April über die Bundesbeschaffung GmbH weitere Dosen angekauft. Und die hat am Weltmarkt eingekauft. Es wurde daher nicht ein ,Österreich-Kontingent‘ geschmälert, sondern Impfstoff am Weltmarkt eingekauft, der verfügbar war. Hätte Wien das zu diesem Zeitpunkt nicht gemacht, hätten es andere getan. Die Bundesländer hätten ohne die Wiener Einkäufe nicht mehr Dosen über den Weltmarkt erhalten, sondern wahrscheinlich genauso viele wie jetzt. Der Impfstoff wäre jedenfalls weg gewesen.“ Man gehe davon aus, dass die gesamte Menge in Wien benötigt werde.

Geimpft werde in Wien in mehreren Impfzentren, auch Ärztinnen und Ärzte aus dem niedergelassenen Bereich werden sich an der Gratis-Impfaktion der Stadt Wien beteiligen.