Influenza-Impfstoffe: 40 Prozent mehr Dosen gegen möglichen Engpass

Die Influenza-Immunisierung wurde für das kommende Jahr in das Kinder-Impfprogramm aufgenommen. "Dadurch können 100.000 Kinder im Alter von zwei bis 15 Jahren in der kommenden Saison mit einem nasalen Impfstoff kostenfrei geimpft werden", so das Gesundheitsressort. "Im Juli wurde nun auch beschlossen, dass der Bund die Finanzierung von 100.000 zusätzlichen Impfstoffen für Menschen, die älter als 65 Jahre sind, sicherstellt", hieß es in der Aussendung.

Für die nächste Saison wird eine Gesamtmenge von 1,1 Millionen Impfdosen für den österreichischen Markt zur Verfügung stehen, erläuterte das Gesundheitsministerium. "Dies entspricht einer Steigerung von gut 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr, in dem rund 765.000 Dosen verimpft wurden."