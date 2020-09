Medizin-Mythen: Stärkt Vitamin D das Immunsystem?

Die Einnahme von Vitamin D soll das Immunsystem stärken und viralen Infekten vorbeugen. Das legen zumindest Werbungen für diverse Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin D nahe.

Sogar gegen das Coronavirus Sars-Cov-2 könne man sich mit Vitamin-D-Präparaten wappnen, liest man im Internet. Auch vor anderen viralen Infekten der Atemwege wie Erkältungen, Schupfen und Grippe bietet die Einnahme von Vitamin D angeblich Schutz.

Die Experten für Medizinmythen von Medizin-Transparent an der Donau-Universität Krems haben recherchiert, was dran ist an diesen Versprechen. Profitieren Gesunde von dieser Form der Nahrungsergänzung?

Zum neuartigen Coronavirus wie auch zu SARS- und MERS-Coronaviren liegen keine wissenschaftlichen Studien vor – Behauptungen rund um eine angebliche Schutzwirkung sind also spekulativ. Und sie sind nicht sonderlich plausibel. Denn die Einnahme von Vitamin-D-Präparaten auch kann Schnupfen und ähnliche virale Infekte wahrscheinlich nicht verhindern.

