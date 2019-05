Hemmt Sonnencreme die Bildung von Vitamin D?

Weitere Beweise

In einer weiteren Studie wurden 75 experimentelle Studien, Feldversuche und Beobachtungsstudien analysiert, die zwischen 1970 und 2017 publiziert wurden und die Auswirkungen von Sonnenschutzmitteln auf die Vitamin D-Produktion untersuchten.

Die Conclusio der Forscher des australischen QIMR Berghofer Medical Research Institute und der Australian National University: Zwar konnte in Laborstudien mit künstlichem Licht eine hemmende Wirkung von Sonnenschutz festgestellt werden, in Feld- und Beobachtungsstudien zeigte sich dieser Zusammenhang jedoch nur in sehr geringem Ausmaß. Die Vorteile, die Sonnenschutz in Bezug auf die Prävention von Hautkrebs mit sich bringt, überwiegen also etwaige Nachteile bezüglich der Produktion von Vitamin D.