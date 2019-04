Sonnenschutz: Diese Körperstelle wird beim Eincremen oft vergessen

Hautkrebs in Österreich

Gemäß Statistik Austria wurde im Jahr 2016 bei mindestens 1.740 Menschen ein malignes Melanom diagnostiziert. Maligne Melanome, auch "schwarzer Hautkrebs" genannt, können - sofern sie nicht frühzeitig erkannt werden - tödlich verlaufen. Die Dunkelziffer der Häufigkeit der Erkrankung in Österreich dürfte in Wirklichkeit sogar noch höher liegen. Gemäß Statistik Austria starben 2016 357 Personen in Österreich an einem malignen Melanom. Damit waren diese Tumore für fünf Prozent aller Krebsneuerkrankungen und fast zwei Prozent aller Krebssterbefälle verantwortlich.

Am Jahresende 2016 waren 10.257 Männer und 11.576 Frauen mit einem malignen Melanom am Leben. Bei Männern waren maligne Melanome am Oberkörper, bei Frauen an den Beinen am häufigsten. Dieser Unterschied spiegelt die Art sich zu kleiden und die entsprechend einwirkende UV-Strahlung wider. Statistisch gesehen betrug die Steigerung der Melanomhäufigkeit seit dem Jahr 1983 ca. 350 Prozent, die Steigerung der Sterblichkeitsrate betrug mehr als 80 Prozent.