Kranke Lunge: Wie auch Vitamin D helfen kann

Bei COPD-Patienten, die einen normalen Vitamin D-Spiegel hatten, brachte die Zufuhr von Vitamin D keinen weiteren Nutzen. Lamprecht: "Aber gerade in den Wintermonaten, wenn die Intensität der Sonnenstrahlung in unseren Breiten kaum ausreichend ist, um den täglichen Vitamin D-Bedarf zu decken, ist eine Unterversorgung mit diesem Vitamin nicht selten, besonders bei älteren und chronisch kranken Menschen. Daher sollten COPD-Patienten ihren Vitamin D-Status überprüfen lassen und gegebenenfalls ein Vitamin D-Präparat in Erwägung ziehen."

AHA-Symptome ernst nehmen

"Die ersten Symptome einer COPD werden oft durch gerade in der kalten Jahreszeit häufig auftretende grippale Infekte 'verschleiert' bzw. nicht richtig wahrgenommen. Die sogenannten AHA-Symptome – Atemnot, Husten und Auswurf – sollten immer ernst genommen und weiter, zum Beispiel durch eine Spirometrie, also einen Lungenfunktionstest, abgeklärt werden", appelliert Lamprecht.

Warum Training wichtig ist

Bei COPD finden nicht nur in der Lunge entzündliche Prozesse statt, sondern auch in den Muskeln. In der Folge kommt es zu Muskelabbau und einem Umbau der Muskelfasern. Die Muskelkraft der Patienten schwindet. Umso wichtiger ist es, dem zeitgerecht und zielgerichtet entgegen zu wirken. "Zahlreiche Studiendaten belegen die Wichtigkeit von Bewegung und Muskelaufbautraining bei COPD. Und gerade bei Patienten mit einem schlechten Allgemeinzustand ist moderates körperliches Training extrem wichtig. Einerseits, damit die Patienten wieder in der Lage sind, ihren Alltag allein meistern zu können. Und andererseits können dadurch drohende Exazerbationen und die daraus resultierenden Spitalsaufenthalte verhindert oder zumindest verringert werden.“