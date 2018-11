Wie 30 Prozent Lungenfunktion für den Aufstieg zur Türmerstube ausreichen

„Das heute war für ihn ein persönlicher K2, der zweithöchste Berg. Der Mount Everest ist dann der Donauturm“, sagt der Lungenfacharzt Arschang Valipour, ärztlicher Leiter der Bronchiologie des Otto-Wagner-Spitals. Bei den 343 Stufen zur Türmerstube kommen auch Gesunde ins Schnaufen: Die Stufen sind immerhin 19 Zentimeter hoch – das fordert den Körper.

Ein dreiviertel Jahr hat sich Jordan auf den heutigen Tag vorbereitet: „Drei Mal in der Woche trainiere ich zuhause – Ausdauer auf dem Ergometer, Kraft und Atmung.“ Einmal in der Woche geht er in die Therme Wien Med, die auf ambulante Lungenrehabilitation spezialisiert ist: „Wir haben mit ihm speziell das Stiegensteigen und die Atemrhythmik trainiert“, sagt der Physiotherapeut Martin Gütlbauer. „Von seiner heutigen Leistung war ich persönlich sehr überrascht. Bei einem Test vor drei Wochen ist es ihm nicht so gut gegangen, obwohl es wärmer war“ – was das Atmen erleichtert. „Und er ist heute fast alles in einem Zug durchgegangen.“