Leserinnen fragen, Neonatologin antwortet: "Kann Homöopathie Frühchen helfen?"

Frühchen haben eine eingeschränkte Lungenkapazität. Wie sieht das im Winter aus: Wie lange kann man da mit ihnen draußen an der frischen Luft sein? Was kann man präventiv machen, um sie allgemein vor Krankheitserregern zu schützen und ihr Immunsystem aufzubauen?

Es stimmt, dass die Lunge bei Frühgeborenen, vor allem bei sehr unreif geborenen Kindern mit zusätzlichen Problemen wie Langzeitbeatmung nach der Geburt, anfälliger für Infektionen ist. Dennoch empfehlen wir ab Entlassung nach Hause auch regelmäßige Spaziergänge im Freien. Für die Verhinderung von Infektionen stehen für sehr früh geborene Kinder spezielle Medikamente in Form von Injektionen zur Verfügung, um gegen spezielle virale Erreger (Respiratory Syncytial Virus, RSV) zu schützen. Händehygiene ist jedenfalls anzuraten, auch zu Nicht-Covid-Zeiten. Und achten Sie darauf, dass Oma und Opa oder sonstige Besucher gesund sind, wenn sie das Baby zu Hause besuchen. Stillen ist jedenfalls auch ein protektiver Faktor zur Stärkung des Immunsystems des Kindes.

Ich bin gerade zum zweiten Mal schwanger und aktuell in der 14. Woche. Mir geht es bisher sehr gut. Meine Tochter kam wegen meiner Schwangerschaftsdiabetes vor zwei Jahren als Frühchen zur Welt. Nun habe ich Angst, dass es auch bei Kind Nummer zwei so laufen könnte. Was ist Ihr Rat?

Prinzipiell gibt es schon ein gering erhöhtes Risiko für eine nachfolgende Frühgeburt. Ich würde aber nicht davon ausgehen, dass das notwendigerweise bei Ihnen der Fall sein muss. Wichtig ist die regelmäßige Betreuung durch einen guten Gynäkologen oder eine gute Gynäkologin. Bei Unsicherheiten oder fraglichen Symptomen würde ich jedenfalls anraten, sich lieber einmal öfter beim Arzt zu melden. Die Wahrscheinlichkeit ist aber viel, viel größer, dass Sie in dieser Schwangerschaft Ihr Kind "ganz normal" zum Termin zur Welt bringen werden.

Warum kommen manche Säuglinge eigentlich zu früh auf die Welt und andere nicht, was sind die häufigsten Ursachen? Und ab wann spricht man von einer Frühgeburt?

Eine Frühgeburt ist definiert als jede Geburt vor der abgeschlossenen Schwangerschaftswoche 37, das betrifft etwa 7,5 Prozent aller Kinder. Eine Schwangerschaft dauert regulär 40 Wochen. Bei einer Geburt vor der 32. Schwangerschaftswoche spricht man von einer sehr frühen Frühgeburt, das betrifft etwa zwei Prozent aller Kinder. Risikofaktoren sind vor allem Infektionen der Mutter, die sehr häufig ohne Symptome bei dieser ablaufen. Aber auch Mehrlinge, medizinische Probleme der Mutter (Gestose, schwere Grunderkrankungen, etc.), Rauchen oder deutliches Übergewicht können Ursachen sein.

Mein Sohn kam vor mittlerweile 11 Monaten in der 33 Schwangerschaftswoche auf die Welt. Und seit September ist er alle paar Woche kränklich, fiebert und hat auch erhöhte Entzündungswerte. Er hat auch schon Antibiotika bekommen. Sobald er sich erholt, geht das Ganze von vorne los. Mein Mann und ich sind ratlos.

Es ist leider so, dass Frühgeborene ein erhöhtes Risiko für respiratorische Infekte in den ersten ein bis zwei Lebensjahren haben. Leider ist der erste Winter sehr häufig von mehreren Infekten geprägt. Das wird jedenfalls über die Jahre besser und ist im Übrigen auch bei Reifgeborenen mitunter so. Ganz wichtig ist die Grippeimpfung in dieser Situation. Jedenfalls kann ich Sie beruhigen, dass auch mehrere Infektionsepisoden im Jahr vollkommen normal sind in diesem Lebensalter.