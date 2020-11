Frühgeburt: Händchen halten, Daumen drücken

Mit auffallender Gelassenheit lässt sich die kleine Prinzessin auch an diesem Nachmittag in ihrem Kinderwagen durch den Auer-Welsbach-Park nahe Schönbrunn kutschieren. Irgendwann fallen ihr die Augen zu. Und ihre Eltern können über ihre hochdramatische Ankunft und die ersten bangen Tage und Wochen im Krankenhaus in Ruhe berichten.

Wo anfangen? Noch immer sind Silke und Thomas ergriffen, wenn sie von der völlig überraschenden Geburt ihrer Tochter am Anfang der 26. Schwangerschaftswoche erzählen. Beginnen wir mit den Dimensionen: Heute wiegt die Prinzessin 4800 Gramm, an ihrem Geburtstag (19. April) waren es 480 Gramm. Mit derart wenig Körper können weltweit nur wenige Kinder überleben.