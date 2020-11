Weltfrühchentag: Früher Start ins Leben

Auch Toracova belastet ihre Frühgeburt: „Ich hatte starke Schuldgefühle, weil ich keine normale Geburt hatte und die Schwangerschaft nicht bis zum Schluss halten konnte.“ Ihr Mann arbeitet und kann Robert daher nur am Wochenende sehen. Das sei für ihn schmerzhaft, aber er zeige es nicht. Am liebsten würde sie rund um die Uhr bei ihrem Sohn bleiben – am Abend muss sie jedoch nach Hause und jeder Abschied tut weh. Die Coronavirus-Lage verunsichert sie nicht zusätzlich, denn: „Eine Grippe oder eine Erkältung könnte für Robert auch sehr problematisch sein. Das macht mir Sorgen“, so die Mutter, aber sie versuche, sich durch Einhaltung der Maßnahmen, die auch für Corona gelten, zu schützen. Die größte Angst hat Toracova, dass ihr Frühchen zu atmen aufhört, wenn es entlassen wird: „Durch die Lungenunreife hat er apnoische Pausen, das sind kurze Atemausfälle. Durch Stimulationen wird die Atmung wieder angeregt.“ Bis Robert nach Hause darf, ist es noch ein längerer Weg. Derzeit wird er über eine Magensonde ernährt.

Die meisten Frühchen werden um den errechneten Geburtstermin entlassen – im Fall von Robert heißt das, dass er bis Mitte Jänner in der Klinik bleiben könnte. Wie lange ein Frühchen letztendlich auf der Intensivstation ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, etwa ob es Komplikationen gab oder ob das Baby die Nahrung selbst trinken kann.

