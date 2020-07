Winzige Wunder: Frühstart ins Leben mit ein paar Hundert Gramm

Kaum schwerer als ein Packerl Butter, gerade einmal drei Esslöffel Blut in seinem gesamten Körper: Das war Gabriel, als er geboren wurde - er wog exakt 273 Gramm.

Der Bub ist eines von rund 400 Frühchen, die jährlich an der Grazer Kinderklinik umsorgt werden. Ein Viertel von ihnen wiegt weniger als 1.500 Gramm, ein paar - wie Gabriel und seine Brüder Raphael und Michael - sind extreme Leichtgewichte mit nicht einmal einem Kilogramm Geburtsgewicht.

Klein, aber gut bei Stimme

Sie sind so klein und so früh geboren, dass weder Lunge, noch Darm, noch Muskeln vollständig ausgebildet sind. Ihre Haut ist manchmal so zart, dass sie die Elektroden eines EKG verletzten könnten. Und sie sind so winzig, dass sie zuweilen Puppenkleidung tragen und speziell für sie gefertigte Mini-Windeln. Aber nicht so klein, dass sie nicht bei Stimme wären - „und wie“, schmunzelt Berndt Urlesberger. „Auch wenn sie natürlich nicht ganz so laut schreien wie große Babys.“