Schwanger und coronapositiv? Worauf es in der Quarantäne ankommt

Zu wessen Lasten geht diese Umverteilung von Patientinnen? Welche Behandlungen können noch oder nicht mehr durchgeführt werden?

Da eine Covid-Geburt eine sehr hohe „Personalbindung" hat (man kann nicht mal schnell in den Kreißsaal hineinschauen und wieder herauslaufen), sperren wir während Covid-Geburten in Abhängigkeit vom normalen Geburten-Aufkommen auch manchmal die Rettungszufahrten, um allen bereits anwesenden Patientinnen eine adäquate Betreuung garantieren zu können. In solchen Zeiten fahren die Rettungswägen andere Häuser des Gesundheitsverbunds an, die so mithelfen, dass es zu keinen Engpässen kommt. Wir können nach wie vor alle notwendigen Behandlungen durchführen. Wenn unsere Kreißsaal-Kapazitäten erschöpft sind, kann es sein, dass wir unkompliziert Gebärende in anderen Häusern unterbringen müssen. Die Zusammenarbeit funktioniert sehr gut.