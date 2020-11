Infizierte Schwangere: "Nehmt das Virus ernst und schützt euch"

Begonnen hatte alles mit einem Kratzen im Hals und in der Lunge, "binnen kürzester Zeit schmerzte der ganze Körper auf eine Art und Weise, wie ich es noch nie hatte", erzählt sie. Wegen der Schwangerschaft war an Medikamente nicht zu denken, allerdings dachte sie auch lange nicht an eine Covid-19-Infektion. Doch die wurde dann beim sonntägigen Arztbesuch über einen Vor-Test tatsächlich festgestellt. Extreme Blut- und Entzündungswerte, Antibiotika, die nichts halfen. Am nächsten Tag sei die Fahrt ins Spital unvermeidlich gewesen. Nach umfangreichen gynäkologischen Tests war klar: "Dem Baby geht’s gut. Ab diesem Zeitpunkt floss das Antibiotikum intravenös, wie bei anderen das Bier beim Oktoberfest", so die Schwerkranke, die trotz allem nicht auf ihren Humor verzichten will.