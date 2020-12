Kontroverser Impf-Ansatz: Junge Superspreader zuerst?

Auch für den Simulationsexperten Niki Popper von der TU Wien stellt sich "die Frage nach so einer Strategie derzeit nicht. Dazu müsste man wissen, ob die Impfung die Weitergabe von Infektionen verhindert. Das kann man mit den bisherigen Daten noch nicht beantworten." Dem pflichtet Medizinethiker Ulrich Körtner bei, der den Corona-Impfplan für "sinnvoll und begründet" hält: "Solange die Transmissionsblockade nicht belegt wurde, kann das Argument, vorrangig Superspreader zum Schutz des Gemeinwohls vorzuziehen, nicht geltend gemacht werden."

Gezielte Effekte

Nach derzeitiger Prioritätenliste zu impfen wird Wirkung zeigen, sind Wissenschafter der TU Wien und der Tiroler Privatuniversität Umit überzeugt. Bei einem nicht sterilisierenden Impfstoff reduzieren sich Spitalsaufnahmen und Todesfälle bei 2,5 Millionen Geimpften demnach um ein Drittel. Bei Impfstoffen, die Infektionsketten stoppen, ist die Reduktion noch größer.

Popper dazu: "Da die Impfungen sehr zielgerichtet erfolgen, ist auch der Effekt sehr schnell sehr hoch." Wie groß im Vergleich dazu der Effekt wäre, würde man – bei einem Impfstoff, der nachweislich diese Infektionsweitergabe verhindert – zuerst zum Beispiel die 15-bis 30-Jährigen impfen, weil sie die meisten Sozialkontakte haben, habe man noch nicht berechnet. "Sobald wir aber mehr Daten zu den Impfstoffen haben, würden wir uns das ansehen, ob eine andere Strategie als die derzeitige einen größeren Effekt hätte."

"Bis klar ist, ob eine Impfung die weitere Übertragung des Virus vollkommen verhindert, steht in Anbetracht der anfangs vorhandenen Impfstoffmenge der Schutz der Vulnerablen vor einer Erkrankung an oberster Stelle", heißt es auf KURIER-Anfrage jedenfalls aus dem Gesundheitsministerium. Sowohl die Bioethikkommission wie auch das Nationale Impfgremium führen in ihren Empfehlungen aber systemrelevante Multiplikatoren mit erhöhter Priorität. Hier wären neben den bereits genannten Lehrern oder Polizisten auch Mitarbeiter des Einzelhandels zu nennen.

Basis für Fairness

Für Körtner stellen sich abseits der Priorisierung noch grundlegendere Fragen: "Bevor man über eine faire Verteilung redet, muss die Beschaffung ausreichend vieler Impfdosen und Vergabeinfrastruktur gesichert werden. Sind auch am Land ausreichend Dosen und Verteilmöglichkeiten vorhanden? Wurde dafür gesorgt, dass weniger mobile Menschen niederschwelligen Zugang haben? Und wer trägt die Kosten für den Aufwand des Arztes, der Hausbesuche machen soll, um hilfsbedürftige Ältere zu impfen? Es wäre schlimm, wenn am Ende zwar ausreichend Impfdosen zur Verfügung stehen, es aber an Hürden bei der Durchführung scheitert."

Dass die Corona-Impfung außerdem für alle Menschen kostenlos ist, sei nicht nur für die Impfbereitschaft relevant, sondern stelle sicher, dass finanziell schlechter gestellte Gruppen Zugang dazu haben.