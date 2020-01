Grippe-Impfpflicht für Gesundheitspersonal: Pro und Contra

Impfpflicht bei Masern

Der Vorstoß der Regierung lässt die Diskussion um das Thema erneut aufkochen. Seit Jahren gibt es immer wieder Anläufe dazu, etwa wenn es zu gehäuften Ausbrüchen der hochansteckenden Masern kommt. Zuletzt hatten sich die Länder Oberösterreich und Steiermark für eine Impfpflicht ausgesprochen. Im November 2019 wurde in Deutschland nach langen Diskussionen und Kämpfen von Befürwortern und Gegnern eine Impfpflicht gegen Masern in Kindergärten eingeführt.

In zwölf der 28 EU-Mitgliedsstaaten gibt es bereits eine Impfpflicht, allerdings unterscheiden sich die Länder in der Anzahl. In vielen osteuropäischen Ländern gibt es seit Jahrzehnten eine Tradition der Impfpflicht. Einige Beispiele: In Lettland sind 14 Impfungen verpflichtend, in Belgien nur eine.

Viele EU-Länder weiten aber die bestehenden Impf-Verpflichtung zunehmend aus. Etwa in Frankreich waren bisher nur Pflichtimpfungen gegen Diphterie, Kinderlähmung, Tetanus) verpflichtend. Wer die Pflicht nicht befolgte, hatte aber keine Strafen zu befürchten. Zuletzt wurde die Verpflichtung auf elf Impfungen ausgeweitet. Besuchen die Kinder später Betreuungseinrichtungen, müssen die Eltern den Impfschutz nachweisen.