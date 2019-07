Nach Masernwelle: Kinder mit Impfung in Kindergärten bevorzugt

Die Dutzenden Masernerkrankungen im Jänner in der Steiermark und im April in Kärnten zeigten deutlich: Von einer Durchimpfungsrate, die die sogenannte Herdenimmunität sichern würde und damit Schutz bietet, ist Österrech noch weit entfernt. Die steirische Landesregierung schlägt deshalb einen völlig neuen Weg ein: Sie koppelt die Vergabe von Kindergartenplätzen an den Nachweis des Impfschutzes.

"Es geht um den Schutz der Jüngsten und Schwächsten", begründet SPÖ-Bildungslandesrätin Ursula Lackner den Vorstoß. Konkret soll ein Passus im Kinderbildungs- und Jugendbetreuungsgesetz dahin geändert werden, wonach Kinder mit aufrechtem Masern-, Mumps- und Rötelnimpfschutz bei der Vergabe von Plätzen bevorzugt werden. "Es ist mir ein besonderes Anliegen, dadurch den Herdenschutz zu erreichen."