EU: Grünes Licht für Corona-Impfstoff von Biontech-Pfizer

Vorteile überwiegen

"Die Nebenwirkungen, die in den klinischen Studien auftraten, ähneln jenen anderer Impfungen", sagte Sabine Straus, Vorsitzende des EMA-Ausschusses für Risikobewertung im Bereich der Pharmakovigilanz. "Die häufigsten waren Schmerzen an der Einstichstelle, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Schüttelfrost und Fieber. Die Symptome waren meist mild und hielten nur einige Tage an. Nichtsdestotrotz müssen die Sicherheitsdaten weiterhin genau überwacht werden." Letzlich überwiegen laut ihr die Vorteile der Pfizer-Biontech-Impfung.

Man habe laut Cooke diesen Meilenstein dank des Engagements von Wissenschaftlern, Ärzten, Entwicklern und freiwilligen Probanden sowie vielen Experten aus allen EU-Mitgliedstaaten erreicht. "Die heutigen positiven Nachrichten sind ein wichtiger Schritt vorwärts in unserem Kampf gegen diese Pandemie, die so vielen Menschen Leid und Not bereitet hat."

Jedoch höre die Arbeit der EMA an dieser Stelle nicht auf. "Wir werden weiterhin Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit sammeln und analysieren – zum Schutz der Menschen, die den Impfstoff in der EU erhalten."