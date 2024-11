Das Geheimnis eines langen Lebens: So werden wir 100 Jahre alt

Ende Mai lebten laut Statistik Austria 1.756 Menschen in Österreich, die 100 Jahre und älter waren: 1.490 Frauen und 266 Männer. 2004 waren es nicht einmal halb so viele: 570 Frauen und 102 Männer. Die älteste Österreicherin ist 113 Jahre alt. Weltweit wurde die Zahl der mindestens Hundertjährigen 1950 auf 23.000 geschätzt, für 2024 sind es bereits 935.000.

„Ich gehe davon aus, dass die Zahl der Hundertjährigen in den nächsten Jahrzehnten weiter ansteigen wird“, sagt die Biochemikerin und Alternsforscherin Corina Madreiter-Sokolowski von der MedUni Graz. Sie ist Assistenzprofessorin am Gottfried Schatz Forschungszentrum der Grazer MedUni und erforscht Prozesse des Alterns. "Denn das sind Generationen, die nicht mehr vom Zweiten Weltkrieg beeinträchtigt sind und die bereits stark von den Fortschritten der Medizin profitieren."

Prof. Dr. Corina Madreiter-Sokolowski ist Molekularbiologin sowie Assistenzprofessorin am Gottfried Schatz Forschungszentrum der MedUni Graz.

Zu 25 Prozent sind diese Möglichkeiten in unterschiedlichem Ausmaß eingeschränkt.

75 Prozent des Alterungsprozesses werden d urch den Lebensstil und Umweltfaktoren geprägt, 25 Prozent durch die Gene . „Das bedeutet, dass man zu 75 Prozent seinen Alterungsprozess aktiv beeinflussen und verlangsamen kann. Der Lifestyle wird also in der Gesamtheit mächtiger als die genetische Veranlagung angesehen.“

Ein Forschungsteam hat 2023 „zwölf Kennzeichen des Alterns“ veröffentlicht: Etwa chronische Entzündungen, eine Beeinträchtigung des Recyclingsystems der Zellen, eine Schädigung der Kraftwerke der Zellen, der Mitochondrien, sowie eine veränderte Zusammensetzung der Mikroorganismen oder ein Verschleiß der Telomere, der Schutzkappen an den Enden der Chromosomen des Erbguts. „Lebensstil-Faktoren, die als Anti-Aging-Strategien wirken, zielen darauf ab, diese Prozesse positiv zu beeinflussen und zu verlangsamen.“

Wobei es nicht nur um die Gesamtzahl der Lebensjahre, sondern um mehr gesunde Lebensjahre geht. 2022 hatten in Österreich laut EU-Statistik Männer im Alter von 65 Jahren noch 9,4 und Frauen noch 9,5 gesunde Jahre vor sich. In Schweden waren es hingegen 13,5 Jahre bei den Männern und 14,3 Jahre bei den Frauen.

Als sehr effektiv hat sich eine moderate Reduktion der Kalorienmenge von 15 Prozent erwiesen: „Das ist nicht viel, bereits ein Müsliriegel weniger am Tag kann den Unterschied ausmachen.“ Bekommen Fadenwürmer weniger zu fressen, verlängert sich ihr (circa 30-tägiges) Leben um das 1,5-Fache. „Ihr Organismus kann sich besser gegen Substanzen, die Entzündungen begünstigen, zur Wehr setzen. Zudem werden Reparaturmechanismen der DNA (Erbsubstanz, Anm.) aktiv, wodurch das Wachstum von Tumorzellen unterdrückt wird.“

Etwa mit Bewegung : „Beim Training erhöht sich kurzfristig die Konzentration an Sauerstoffradikalen in der Muskulatur. Dadurch wird das körpereigene Abwehrsystem angestachelt – die Produktion jener Eiweißstoffe, die diese Sauerstoffradikale unschädlich machen, wird zum Beispiel hochgefahren.“ Durch regelmäßiges Joggen erhöht sich etwa die Lebenserwartung von Männern um 6,2 und von Frauen um 5,6 Jahre , ergab eine dänische Studie.

Gesunde Probanden reduzierten für die sogenannte CALERIE-Studie ihre Nahrungsaufnahme um 15 Prozent. Innerhalb von sechs Monaten gingen Entzündungswerte im Blut deutlich zurück, auch der Körperfettanteil reduzierte sich. Die Werte des schädlichen LDL-Cholesterins sanken, ebenso der Blutdruck. Die Insulinsensitivität, das Ansprechen der Zellen auf das blutzuckersenkende Hormon Insulin, stieg an.

Ein Anti-Aging-Effekt wird auch dem Intervallfasten zugeschrieben, wenn über einen Zeitraum von zumindest 16 Stunden gefastet und nur in den verbleibenden acht Stunden eines Tages gegessen wird. „Hier wird der Selbstreinigungsprozess der Zellen kurzzeitig sogar noch etwas höher aktiviert als bei der stetigen Kalorienreduktion. Und auch Tumorsuppressoren werden durch Intervallfasten schneller aktiviert.“

Intervallfasten nur zeitweise

Doch Madreiter-Sokolowski ist zurückhaltend: Eine heuer auf dem Kongress der American Heart Association präsentierte Studie mit Daten von 20.000 Probanden brachte Intervallfasten mit einem höheren Risiko, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu versterben, in Verbindung. Dieses Ergebnis ist nicht unumstritten, es sei nicht eindeutig erwiesen, dass das Intervallfasten die Ursache des erhöhten Herz-Kreislauf-Risikos sei, lautet die Kritik an der Studie: „Aber es gibt jetzt zumindest ein Indiz, dass Intervallfasten nicht nur positiv sein könnte“, erläutert die Alternsforscherin.