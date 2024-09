Die Menschen mit den gesündesten Herzen: Was wir von ihnen lernen können

US-Anthropologe Michael Gurven von der University of California in Santa Barbara.

2017 sorgte eine Studie im Rahmen dieses Projekts erstmals für internationales Aufsehen. Mittels Computertomografie wurde bei 705 Tsimané im Alter von 40 bis 94 Jahren untersucht, ob und in welchem Ausmaß Verkalkungen der Herzkranzgefäße nachweisbar sind – und daraus das Risiko für Herzerkrankungen ermittelt: 65 Prozent der 80-Jährigen hatten gar keine Ablagerungen in den Herzgefäßen und damit kein erhöhtes Risiko für eine Herzgefäßerkrankung.

Bei einer vergleichbaren Studie an US-Amerikanern waren nur 14 derart herzgesund. „Die Tsimané haben die niedrigste Rate an Atherosklerose in allen bisher erfassten Bevölkerungsgruppen“, sagt Gurven. Oder wie es sein US-Kollege Hillard Kaplan von der University of New Mexico gegenüber der BBC formuliert: „Die Arterien eines 75 Jahre alten Tsimané entsprechen mehr den Arterien eines 50-jährigen US-Amerikaners.“

Aber was ist das Geheimnis dieser guten Gesundheit? Und was können Menschen mit westlichem Lebensstil von den Tsimané lernen?