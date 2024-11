Geheimnisse des ältesten Menschen der Welt: Bananen und Berge

Ein schlichtes „Danke“ – das war angeblich alles, was die Japanerin Tomiko Itooka sagte, als ihr das Guinness-Buch-der-Rekorde-Zertifikat überreicht wurde. Und zwar am „Tag der Ehrung der Alten“, ein japanischer Feiertag im September. Womit die 116-Jährige nun offiziell als älteste lebende Person der Welt gilt, nachdem im August die Spanierin María Branyas mit 117 starb.

Geboren wurde die alte Dame am 23. Mai 1908 im japanischen Osaka als eines von drei Geschwistern. Jenes Jahr also, in dem Österreich das 60. Jubiläum der Thronbesteigung von Kaiser Franz Joseph I feierte. Als junges Mädchen spielte sie Volleyball, heiratete mit 20, bekam zwei Töchter und zwei Söhne und ist nunmehrfache Groß- und Urgroßmutter.