Gerontopsychiaterin: "Das Alter ist keine Krankheit"

Asita Sepandj: Die Aussicht auf ein längeres Leben ist primär etwas sehr Erfreuliches. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass nicht alle Menschen gesund alt werden. Zwar gibt es enorme medizinische Fortschritte. Trotzdem verbringen viele das Alter, oder zumindest einige Jahre davon, mit Einschränkungen. Das Alter selbst ist keine Krankheit, aber das Risiko für bestimmte Erkrankungen steigt mit der Zeit.

Welche Erkrankungen sind das vor allem?

In der Gerontopsychiatrie, also der Psychiatrie des Alterns und des Alters, sind die häufigsten psychiatrischen Erkrankungen Demenz, Depression und Delir (akuter Verwirrtheitszustand, Anm.). Besonders bei Demenzen ist mit dem demografischen Wandel, der alternden Bevölkerung ein hoher Anstieg zu erwarten – eine unserer größten künftigen Versorgungsherausforderungen. Aktuell gehen wir davon aus, dass es ca. 150.000 demenzkranke Menschen in Österreich gibt. Diese Zahl wird sich bis 2050 verdoppeln. Bis dahin muss gesellschaftlich und politisch einiges passieren.

Was wünschen Sie sich konkret?

Ich würde mir wünschen, dass mit alten Menschen respektvoll umgegangen wird. Dass das Älterwerden nicht mehr pauschal abgewertet und in ein unschönes Eck gestellt wird. Das Problem ist, dass viele kaum etwas übers Älterwerden wissen, was Vorurteilen und Altersdiskriminierung Vorschub leistet. Das führt dazu, dass ältere Menschen sich eher zurückziehen, weil sie sich für ihr Alter schämen. Das kann gesunde Menschen betreffen, noch stärker aber beispielsweise demenzkranke Personen. Für sie wünsche ich mir ausreichend Versorgungsangebote – insbesondere niederschwelliger Natur. Und zwar unabhängig davon, in welcher Region des Landes wir leben.