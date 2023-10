Antibiotika: 8 Mythen im Faktencheck

Mythos 3: Sind Antibiotikaresistenzen kein ernst zunehmendes Problem?

Falsch! Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt wiederholt vor der ernsten Gefahr von Antibiotikaresistenzen. Die nationalen Gesundheitsbehörden weltweit würden laut WHO zu wenig gegen den unsachgemäßen Gebrauch von Antibiotika vorgehen. Diese Probleme betreffen alle Kontinente. Schon derzeit sterben in Europa jedes Jahr schätzungsweise 35.000 Menschen (Stand 2023), weil die ihnen verabreichten Antibiotika nicht wirken.

Wird nicht entsprechend gehandelt, kommt es laut WHO zu einer postantibiotischen Ära, in der gewöhnliche Infektionen und kleine Verletzungen, die für Jahrzehnte behandelbar waren, wieder tödlich sein können. Resistenzen entstehen auch durch die Behandlung von Tieren mit Antibiotika, insbesondere in der Fleischproduktion.