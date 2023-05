Antibiotika: Warum ein resistenter Keim jetzt für Beunruhigung sorgt

Die Unempfindlichkeit von krankheitserregenden Bakterien gegen diese Medikamente „ist so etwas wie eine stille Pandemie“, betonte Birgit Willinger, Leiterin des Laborbereichs von AKH und MedUni Wien: „Sie ist lange nicht so explosiv und nicht so laut wie Covid. Aber die Weltgesundheitsorganisation WHO zählt die Antibiotikaresistenzen zu den häufigsten und gefährlichsten Bedrohungen unserer Gesundheit.“

Denn in Europa sterben im Jahr „zirka 35.000 Menschen, wenn nicht sogar noch mehr, an Infektionen mit antibiotikaresistenten Keimen. Das entspricht der Anzahl der Passagiere auf 13 Kreuzfahrtschiffen“. Der Großteil dieser Infektionen passiert im Spitalsbereich. In Österreich sieht es deutlich besser als in vielen anderen Ländern aus. Laut Schätzung der EU-Gesundheitsbehörde ECDC starben 2020 hierzulande 266 Personen durch Antibiotika-Resistenzen – der niedrigste Wert in fünf Jahren. Auch die Zahl der Infektionen (2020 geschätzt 6.072) ging zurück.