100 Jahre Weltspartag: Rein ins Schwein mit dem Schein

Der Startschuss erfolgte in noblem Rahmen im mondänen Mailand. Der Weltspartag war aber – wie der Name schon sagt – von Anfang an eine globale Idee. Selbst im fernen Australien wurde vom ersten internationalen Sparkassenkongress 1924 in Italien berichtet. Banken-Vertreter aus 27 Ländern fanden sich ein, um das „sparsame Wirtschaften“ in der Bevölkerung zu fördern. Einmal im Jahr sollte mit diversen Aktionen das Thema Sparen wieder ins Bewusstsein der Menschen rücken und so Vertrauen in das Bargeld schaffen.