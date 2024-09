Große Umfrage: Warum und wie viel die Österreicher sparen

Laut Umfrage sparen Männer im Schnitt 284 Euro pro Monat, während Frauen nur 166 Euro zur Seite legen. Der Unterschied von 41 Prozent bezeichnet Bank99-Vorständin Patricia Kasandziev als "Gender Spar Gap". Die Lücke erklärt sich vor allem durch die Einkommensunterschiede aufgrund der hohen Teilzeitquote (51 Prozent) bei Frauen. Im Bundesländervergleich zeigt sich, dass in Tirol die höchsten Beträge gespart werden, im Burgenland am wenigsten. Wien liegt in der Mitte.

38 Prozent horten Bargeld zu Hause

Danach gefragt, wie die Österreicher sparen, zeigt sich ein traditionelles Bild. 54 Prozent verfügen über ein Online-Sparkonto, 35 Prozent ein klassisches Sparbuch, 34 Prozent sparen am Girokonto und 38 Prozent bevorzugen es Bargeld zu Haus zu horten. Nur eine Minderheit nutzt risikoreichere Anlageformen wie Aktien und Anleihen (28 Prozent), Edelmetalle (20 Prozent) oder Fonds und ETFs (12 Prozent).

Frauen sind noch risikoscheuer als Männer. So haben nur 4 Prozent der Frauen Kryptoassets, bei den Männern sind es 12 Prozent. Insgesamt schließt fast die Hälfte der Befragten (43 Prozent) ein Investment in Fonds, Aktien und Co strikt aus. "In Österreich sind die Bedenken gegenüber risikoreicheren Veranlagungen viel stärker als in anderen Ländern", weiß Kasandziev und führt dies auch auf einen geringen Wissensstand zurück. So wissen etwa 70 Prozent der Befragten nicht, was ETFs überhaupt sind.