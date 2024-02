Trendwende bei Sparzinsen: Es geht wieder bergab

Demnach sind Festgeld-Zinsen (3 Jahre Bindung) in den letzten drei Monaten bereits um knapp 0,4 Prozent gesunken, beim Tagesgeld immerhin um 0,15 Prozent. Auch bei den europäischen Banken sind die Festgeld-Zinsen seit Ende des Vorjahres am stärksten gesunken, vor allem die 3- und 4-Jahres-Bindungen.

Bei den Zinssenkungen zeige sich ein ungewöhnliches Bild, meint Andreas Ederer, Head of Banking von durchblicker: „Die meisten Banken und Sparkassen bieten derzeit für längerfristige Geldanlagen niedrigere Zinsen an als für einjähriges Festgeld. Dahinter steckt die Erwartung an die zukünftige Zinspolitik der EZB.“ Viele Banken rechnen bekanntlich mit Zinssenkungen in diesem Jahr. Ederer empfiehlt, sich das aktuelle Zinsniveau noch rasch zu sichern.