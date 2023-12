Wie hoch sind die Sparzinsen? OeNB zeigt alle Banken im Überblick

Ab sofort können sich Bankkunden online einen umfassenden Überblick über die Sparzinsenlage bei den heimischen Banken verschaffen. Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) stellte am Mittwoch die lange geforderte Transparenzplattform für Spareinlagenzinsen online. Diese ermöglicht den Vergleich von Zinskonditionen für verschiedene Sparformen der in Österreich tätigen Geschäftsbanken ermöglicht. Seit Anfang Dezember melden in Österreich alle Banken, die standardisierte Sparprodukte anbieten, die Sparkonditionen an die OeNB.

Guter und einfacher Überblick

Durch die Informationen soll den Sparerinnen und Sparern laut Nationalbank ein guter und einfacher Überblick über die aktuelle Marktsituation geboten werden, heißt es in einer Aussendung der OeNB. "Sparzinsen Österreich" decke Sparprodukte ab, die in der Filiale oder auf digital abgeschlossen werden können. Zu diesem Zweck stellen die österreichischen Banken ihre Angebote für täglich fällige Einlagen sowie für Produkte mit Bindungsfristen von 6, 12, 24 und 36 Monaten zur Verfügung.

➤ Mehr dazu: Das langsame Comeback der Sparzinsen

Es handelt sich hierbei jeweils um einen Zinssatz ohne Bedingungen, der unabhängig von der Einlagenhöhe ist (es sei denn, es ist generell eine gewisse Einlagensumme notwendig), keine Neukunden- und Neukapitalaktionen berücksichtigt, sich bei gebundenen Einlagen grundsätzlich auf Produkte mit Einmalzahlungen bezieht und nicht von sonstigen Nebenbedingungen, wie beispielsweise der Eröffnung eines Wertpapierdepots, abhängt.

Verlässliche Informationsquelle

Die Initiative "Sparzinsen Österreich" stärke die Finanzkompetenz der Bevölkerung, heißt es weiter in der Aussendung. Zudem stelle sie eine verlässliche Informationsquelle für ihre Anlageentscheidungen zur Verfügung. Das Projekt war im August angekündigt worden. Einen Bankenrechner bietet bisher etwa auch die Arbeiterkammer (AK), verschiedene (Zins-)Rechner bieten auch private Plattformen.

Die OeNB-Transparenzplattform dupliziere bewusst nicht bereits vorhandene private und öffentliche Vergleichsplattformen, die konkrete Produkte für bestimmte persönliche Veranlagungswünsche vergleichen. Sie stelle durch den übersichtlichen Marktüberblick und die Erhöhung der Markttransparenz den logisch ersten Schritt in den Vordergrund und schließe damit eine Lücke.

Cernko: Echter Mehrwert

Die Plattform schaffe einen echten Mehrwert für die Kundinnen und Kunden, da sie einen vollständigen Marktüberblick zu den Sparkonditionen aller Banken in Österreich biete, kommentierte Willi Cernko, Obmann der Bundessparte Bank und Versicherung in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), die neue Plattform.