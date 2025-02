Präsident Andrew Jackson war 1832 der Erste, der die Idee hatte, Grönland zu erwerben. Strategischer Landkauf hatte in den Vereinigten Staaten da bereits Tradition: 1803 kaufte man Louisiana von Frankreich und 1819 Florida von Spanien. 1845 nahm man Mexiko Texas ab. Und 1848 waren Kalifornien, Nevada, Utah, Arizona, New Mexico, Colorado sowie Wyoming dran.

1867 gelang ein weiterer Coup: Die Russen, die nach dem verlorenen Krimkrieg dringend Geld brauchten, traten Alaska für 7,2 Millionen Dollar an die USA ab. Viel zu viel für die „Gefriertruhe“, fand so mancher Amerikaner. Doch dann wurden in Alaska Unmengen an Öl gefunden. Dazu kamen Gold und andere Bodenschätze.