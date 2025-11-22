Feiertagsgeschichte: Gibt es tatsächlich Sport-Feiertage?

Als der Sonderzug mit den rot-weiß-roten Spielern aus der Schweiz am Wiener Westbahnhof einfährt, erbebt der Platz wie ein überfülltes Stadion. Fotos aus dem Juli 1954 zeigen dicht gedrängt Menschen, manche auf Laternen kletternd, andere auf Zehenspitzen, um einen Blick auf Ocwirk, Hanappi oder Bican zu erhaschen. „Jubel ohne Ende“, titelt die Wiener Zeitung; Schwarz-Weiß-Bilder zeigen ein Land, das im Fußball seine Nachkriegssorgen abschüttelt.

Volksfest ohne offiziellen Feiertag

In historischen Tondokumenten hört man eine aufgeregte Moderatorenstimme, dazwischen Trompeten und das pfeifende Entlastungsventil der Lok. Die Aufnahmen erzählen von einem Empfang, der sich anfühlte wie ein Volksfest ohne offiziellen Feiertag – ein kollektiv freigenommener Nachmittag, an dem Geschäfte früher schlossen und Lehrlinge „dringende Botengänge“ erfanden. Der dritte Platz bei der WM 1954 ist bis heute der größte Erfolg der österreichischen Nationalmannschaft.

Und er blieb feiertagslos.

Jetzt, nach der Qualifikation für die WM im kommenden Sommer, startete Marko Arnautovic einen Vorstoß, Österreich doch noch einen Fußball-Feiertag zu verschaffen. Der 18. November solle ein Gedenktag werden, forderte er Richtung Staatsspitze. Die blieb vage und stellte in Aussicht, noch einmal reden zu wollen, sollten die Fußballer mit dem WM-Pokal nach Hause kommen.

Wo es Sport-Feiertage gibt

Ganz abwegig ist das Ansinnen übrigens nicht. Argentinien tat es 2022 nach dem WM-Titel: Die Regierung rief einen einmaligen nationalen Feiertag aus, um den Triumph zu feiern. Solche spontanen Staatsfeiertage zeigen, wie stark sportliche Erfolge nationale Identität verdichten können.