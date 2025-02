Santorin in Angst: Beben wecken Erinnerungen an frühere Katastrophen

Fünf Erdbeben pro Stunde erschüttern Santorin dieser Tage. Glaubt man Historikern, könnte es in der Bronzezeit genauso gewesen sein. Das gewaltige Beben, das die Häuser der antiken Insel Thera zerstört hat, war nur der Vorbote einer viel größeren Katastrophe. Eines apokalyptischen Tages flog der Krater mit einem ohrenbetäubenden Knall in die Luft, Asche und Bimsstein regneten den Menschen in Akrotiri, der alten Hauptstadt, auf die Köpfe. Vulkanschutt schoss in den Himmel, vermutlich mehr als 30 Kilometer hoch. Das Meer vor der jetzt sichelförmigen Insel brodelte. Der vulkanische Auswurf türmte sich bis zu 60 Meter hoch.

Trotzdem sitzt das Trauma tief, auch weil es im Laufe der Jahrhunderte immer wieder Katastrophen gab: Santorin ist bebender Hotspot am Schnittpunkt verschiedener tektonischer Platten. An einem Ring von Vulkanen liegt die Inselschönheit ebenfalls.

Viel präsenter ist aber die Erinnerung an den Sommer 1956: Am 9. Juli wurde Santorin vom verheerendsten Beben des 20. Jahrhunderts in Griechenland heimgesucht, mit Magnituden von 7,7 und 7,2 – dem Hundertfachen der aktuellen Erdstöße. Die folgenden Tsunamis forderten in der Region Dutzende Opfer und verursachten schwere Schäden. Erst am Wochenbeginn titelte die griechische Zeitung Ta Nea „Der Albtraum von 1956 kehrt zurück“.

Kein Wunder, dass bereits mehr als 11.000 Menschen geflüchtet sind. Auch das eine Parallele zur Geschichte: Nach der Minoischen Eruption hat man kein einziges Skelett gefunden, wissen Archäologen. Sie gehen davon aus, dass die Menschen vom Ausbruch des Vulkans nicht überrascht wurden. Sie waren durch eine Reihe von Erdbeben vorgewarnt. Und haben Santorin rechtzeitig verlassen.