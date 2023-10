Banken bieten zum Weltspartag wieder mehr

Zu viel Geld am Konto

Ähnlich sieht dies Erste Bank-Chefin Gerda Holzinger-Burgstaller. „Sparen hat wieder an Bedeutung gewonnen. Das hat ganz klar mit den gestiegenen Zinsen zu tun.“ Sie ortet bei den Sparprodukten trotzdem noch Luft nach oben. Denn nach einer eigenen Imas-Umfrage unter 1.800 Österreichern parken noch immer 50 Prozent der Menschen ihr Geld am Konto. „Da sind wir sicher noch nicht dort, wo wir eigentlich hinsollten.“

Aber auch bei 3 oder 4 Prozent Verzinsung am Sparbuch gebe es noch immer einen Kaufkraftverlust. „Wenn man gewinnbringend anlegen will, kommt man an Wertpapieren nicht vorbei.“ Eine Kombination aus beiden Produkten sei die richtige Antwort. Jedoch ist auch laut dieser Umfrage nur ein Drittel der Befragten an Wertpapieren interessiert.