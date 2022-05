Warum die Wirtschaft trotz vieler Krisen (noch) so gut läuft

IT profitiert von Digitalisierung

Die IT- und Telekombranche profitierte vom Digitalisierungsschub in der Pandemie – und zunehmend auch vom schwachen Euro-Kurs. Ungeachtet des viel beklagten Chipmangels, vermelden die heimischen Unternehmen durchwegs gute Auftragslage – und investieren kräftig. Jüngstes Beispiel ist der heimische Leiterplattenhersteller AT&S, der den Vorjahresgewinn auf 103 Mio. Euro mehr als verdoppeln konnte. Den Aktionären winkt daher eine Sonderdividende. Wegen der Chipknappheit können Preissteigerungen einfacher an die Kunden weitergegeben werden.

Das kommt auch dem in Villach produzierenden Halbleiterkonzern Infineon zugute, der für das zweite Quartal eine Rekordnachfrage meldet, auch weil im Bereich Erneuerbarer Energie vermehrt investiert wird. Der billige Euro kommt dem Konzern ebenfalls zugute. Die Digitalisierung kurbelt auch die Umsätze der heimischen Beraterbranche an. Im Vorjahr erzielten die Betriebe aus den Bereichen Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT ein Umsatzplus von 7,7 Prozent. Für heuer wird mit einem noch höheren Plus gerechnet.