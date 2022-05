Trotz Milliarden-Hilfen: Warum Österreich weitere Maßnahmen braucht

„Gerade jene Budgetposten, die nicht von der Weltkonjunktur oder dem Krieg in der Ukraine abhängen, sollten seriös geplant werden“, kritisiert Günther Oswald, wirtschaftspolitischer Berater des Neos Lab, im KURIER. Der Budgetdienst sieht in seiner jüngsten Analyse des Finanzrahmens einen Mangel an Nachvollziehbarkeit: Die „den Budgetwerten zugrunde liegenden Mengen- und Wertegerüste bei den Auszahlungsänderungen“ würden weitgehend nicht erläutert.

Ist seriöse Budgetplanung im chronischen Krisenmodus überhaupt möglich?

Sie sei zumindest „sehr schwierig“, sagt WIFO-Steuerexpertin Margit Schratzenstaller. Wegen der Krisen werden Lieferketten immer wieder unterbrochen, was sich auf die Konjunktur und damit auf staatliche Einnahmen auswirkt. Notwendige Ausgaben für Reformen in Bereichen wie Pflege, Klimaschutz oder Bildung belasten das Budget zusätzlich. „Angesichts dieser langfristig steigenden Ansprüche an die öffentlichen Haushalte wäre es jetzt umso wichtiger, endlich die großen Strukturreformen im öffentlichen Sektor einzuleiten“, sagt Schratzenstaller. Der Gesundheits- und Bildungsbereich müsse etwa effizienter gestaltet, das Pensionsantrittsalter effektiv angehoben werden.