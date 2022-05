Finanzminister Brunner: "Kein Ausverkauf von wichtiger Infrastruktur"

Sie sollen Vorschläge ausarbeiten, wie die Kostenexplosion bei den Energiepreisen eingebremst werden kann. Müsste das skandalöse Merit-Order-System in der Stromwirtschaft nicht dringend abgeschafft werden?

Das System hat sich in der Vergangenheit offenbar bewährt. Aber in Zeiten wie diesen kann man dieses europäische Marktsystem hinterfragen. Das war ja auch der Hintergrund der Diskussion, die Bundeskanzler Nehammer angestoßen hat. Ist es in Ordnung, wenn Unternehmen, die zu hundert Prozent aus Erneuerbarer Energie produzieren und in der Erzeugung keine Teuerung haben, ihre Preise nach dem teuersten Gaskraftwerk berechnen?

Keine andere Branche kann sich ein derartiges Preismodell erlauben. Der Gesamtpreis des Produktes richtet sich ausschließlich nach dem teuersten Einzelteil. Eine Monopolbranche hat es sich hier unfassbar bequem eingerichtet. Muss die Politik hier nicht schärfer reagieren und nicht nur hinterfragen?

Genau darum ist diese Diskussion legitim. Wir müssen eine Lösung finden, die rechtlich sauber ist und eine Mehrheit auf EU-Ebene schaffen, dann können wir dieses System ändern, wenn das die sinnvollste Option ist.