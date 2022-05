Staatsschulden "weginflationieren": Die gute Seite der bösen Inflation

Ökonom Marcell Göttert vom wirtschaftsliberalen Thinktank Agenda Austria hat jetzt für den KURIER berechnet, was das für Österreich heißt. Wie viel sich die Republik also aufgrund der Inflation beim Schuldendienst erspart.

Ausgangsbasis ist Österreichs Schuldenberg zum Jahresende 2021. 334 Milliarden Euro oder 83 Prozent des BIP sind da über die vielen Jahre zusammengekommen. Jahre, in denen selbst bei Hochkonjunktur keine Budget-Überschüsse erzielt wurden.

Götterts Berechnungen zeigen, dass bei einer Inflation von sechs Prozent heuer und vier Prozent 2023 der „Wertverlust“ des Schuldenberges rund 30 Milliarden Euro ausmacht. Liegt die Inflation in beiden Jahren um je einen Prozentpunkt höher – also sieben Prozent heuer und fünf Prozent 2023 (in etwa aktuelle Prognosen) – beträgt der Wertverlust des Schuldenberges 34 Milliarden Euro.

Außerdem zeigt der Experte: Wenn die Schuldenlast weiterhin bei 334 Mrd. Euro bliebe, würde sich die Schuldenquote bei einer Inflationsrate von 7% heuer zum Jahresende auf 77% reduzieren. Wenn die Inflation im nächsten Jahr 5% beträgt, sinkt die Schuldenquote weiter auf 74%.

Jedoch wird in dieser Rechnung unterstellt, dass sich die reale Wirtschaftsleistung nicht verändert. Falls es heuer zu einer Rezession käme, würde die Quote also nicht so stark sinken.