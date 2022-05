Wien-Tourismus-Chef Kettner: „Sehe mich in der Rolle des Spielverderbers“

Zum Beispiel?

Die Kurzzeitvermietung in der Stadt. Wir sind nicht generell dagegen, dass Wohnungen an Touristen vermietet werden, aber das darf es nur in einem gewissen Rahmen geben. Wenn ganze Zinshäuser an Urlauber vermietet werden, verändert das den Charakter des ganzen Grätzels. Das geht nicht. Ich sehe mich oft in der Rolle des Spielverderbers. Zum Beispiel, als vor einigen Jahren ein Segway-Vermieter meinte, dass der WienTourismus ihn und seine geplanten Führungen am Zentralfriedhof unterstützen soll. Dafür gibt es aber keine Unterstützung mit öffentlichen Geldern. Da sag’ ich nein.

Sollen nur Fiaker und Co. beworben werden?

Die Fiaker-Pferde gehören zur Kulturstadt Wien (mehr zur aktuellen Debatte hier). Das kann man von diesen aufgeblasenen Golf-Carts nicht behaupten, die in der Innenstadt mit Gästen herumfahren. Sie machen das Stadtbild nicht wertiger. Eine Stadt ist kein Themenpark. Wir dürfen den öffentlichen Raum nicht verramschen.