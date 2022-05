Minister Rauch: Fiaker in der Stadt nicht mehr zeitgemäß

Mit den hohen Temperaturen kommt jedes Jahr auch die Debatte über die Wiener Fiaker. Seit 2016 bekommen die Tiere ab 35 Grad "hitzefrei", eine Absenkung auf 30 Grad scheitert seit Jahren daran, dass sich die Stadt für nicht zuständig erklärt. Das Tierschutzgesetz obliege dem Bund, heißt es aus dem Rathaus - ungeachtet dessen, dass der Verfassungsgerichtshof (VfGH) bereits 2017 feststellte, dass "Angelegenheiten der Beförderung von Personen mit Fahrzeugen, die durch die Kraft von Tieren bewegt werden", Ländersache sind.

Ungeachtet der Hitze-Diskussion sprach sich Tierschutzminister Johannes Rauch (Grüne) am Montag vorsichtig in Richtung eines generellen Fiakerverbots aus, freilich ohne das Wort Verbot in den Mund zu nehmen.

Auch abseits des Hitzethemas stelle sich die Frage, "ob der Einsatz von Fiakern in einer Großstadt überhaupt noch zeitgemäß ist", sagte Rauch zum ORF Wien. Für sich selbst beantwortete Rauch die Frage eindeutig: "Ich halte das für ein bisschen aus der Zeit gefallen."