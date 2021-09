80.000 Österreicher fordern bessere Arbeitsbedingungen für Fiakerpferde

Die Tierschutzorganisation "Vier Pfoten" fordert bessere Arbeits- und Lebensbedingungen für Fiakerpferde in Wien. Um die Dringlichkeit zu untermauern, übergab man Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky am Dienstagabend eine entsprechende Petition und symbolisch mehr als 80.000 Unterstützungsunterschriften.

In erster Linie appelliert Vier Pfoten an die Stadt, Fiakerfahrten aus der Innenstadt zu verbannen und ausschließlich in Grünanlagen zu gestatten. Ein Vorschlag übrigens, dem sich Grüne, Neos und einige Kleinparteien wie Links, SÖZ und die Bierpartei vor der Wien-Wahl im Vorjahr angeschlossen hatten - der von der SPÖ bis dato aber kategorisch abgelehnt wurde.

Zudem wünscht sich die Tierschutzorganisation genügend Schattenplätze für heiße Tage, ausreichend Versorgung mit Wasser und Raufutter, eine Beschränkung der Arbeitszeit und jährliche Gesundheitschecks sowie freie Bewegung für die Pferde an arbeitsfreien Tagen auf der Koppel.

Gefahren und Stressfaktoren

Mehr als 80.000 Unterstützungsunterschriften seien "ein beeindruckendes Signal und ein echter Erfolg für unsere Kampagne", meint "Vier Pfoten"-Kampagnenleiterin Veronika Weissenböck. Man hoffe, "dass die Stadt Wien nun endlich reagiert". Die Wiener Innenstadt sei keine geeignete Umgebung für Pferde, die äußerst sensible Fluchttiere seien. Es sei "eine Schande, dass eine Weltstadt noch immer auf Traditionen setzt, die auf dem Rücken der Tiere ausgetragen werden".