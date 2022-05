Energie Burgenland wird zu Burgenland Energie

Aber welche Rolle spielt es überhaupt, ob Energie Burgenland oder umgekehrt und wozu gerade jetzt die Neuaufstellung? Das Unternehmen habe seine Strategie geändert, daher müsse auch die Marke weiter entwickelt werden, argumentiert Firmensprecher Jürgen Schwarz. Energieunabhängigkeit stehe für das Burgenland wie in der Geschichte des Unternehmens im Vordergrund. Daher rücke das „B“ wieder an die erste Stelle. Das Unternehmen habe sich in den letzten beiden Jahren (unter Sharma) völlig verändert. Eigene PV-Anlagen und Luft-Wärmepumpen seien die Top-Produkte, neben Wind sei man auch bei Photovoltaik die Nummer eins.

Am Donnerstag tagte der Aufsichtsrat, am Freitag wurde die Homepage erneuert, übers Wochenende werden die Logos in der Zentrale in Eisenstadt umgefärbelt. Am Werk ist die Agentur Jung von Matt, Stars in der Werbeszene. Dabei hatte man großes Glück, die Agentur hat in Österreich noch keinen Energiekunden und soll es bei der Ausschreibung sehr günstig gegeben haben. Einen Preis will Schwarz nicht nennen.

Nur so viel, das Rebranding verursache keine Mehrkosten, weil im Marketing in den vergangenen beiden Jahren angespart wurde. Heute liege man weit unter dem Budget von drei Millionen Euro im Jahr 2019.

Ein Rebranding und ein neuer Firmenname erfordern freilich wesentlich mehr, als nur Logos zu ändern. Vom Gebäudedesign über Firmenautos und Dienstkleidung bis zu Drucksorten. Man werde aber möglichst wenig entsorgen und schrittweise umbranden, betont Schwarz.

