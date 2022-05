RWA-Chef: „Problem der physischen Verfügbarkeit“

Aber etwa die Hälfte des globalen Lagerbestands liegt in China, das einen Jahresbedarf eingelagert hat. Europa erreicht nur eine Quote von zehn Prozent, Afrika noch weniger. Dazu kommen seit 18 Monaten steigende Preise. Mit 430 Euro pro Tonne an der Pariser Börse haben wir einen Höchststand erreicht. Das wiederum trifft genau die ärmsten Länder – mit allen sozialen Konsequenzen. In Österreich gibt ein Haushalt durchschnittlich 13 Prozent seines Einkommens für Nahrungsmittel aus, in Ägypten sind es dagegen mehr als 60 Prozent.