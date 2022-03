VIG-Gewinn stieg 2021 um die Hälfte

Die Vienna Insurance Group (VIG) hat im abgelaufenen Jahr den Vorsteuergewinn (EGT) um 48 Prozent auf 511 Mio. Euro und den Nettogewinn um 62 Prozent auf 376 Mio. Euro gesteigert. Deshalb wird die Dividende von 75 Cent auf 1,25 Euro je Aktie angehoben. Die Combined Ratio - Kosten und Schäden gemessen an den Einnahmen - verbesserte sich um 0,8 Prozentpunkte auf 94,2 Prozent. Der Ausblick auf 2022 seien wegen der Folgen des Ukraine-Kriegs schwierig, so die VIG am Dienstag.

Ukraine-Geschäft

Der Krieg in der Ukraine, wo die VIG mit etwas über 100 Mio. Euro Einnahmen von insgesamt 11 Mrd. Konzernprämie vertreten ist, "macht uns tief betroffen", erklärte CEO Elisabeth Stadler in einer Aussendung. "Mit großer Sorge müssen wir beobachten, dass heute Menschen in einem europäischen Land und innerhalb unserer Gruppe der Gefahr um Leib und Leben ausgesetzt sind.