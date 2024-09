Millionenpleite eines bekannten Autoindustrie-Zulieferers

„Von unserem hochmodernen Firmenstandort in Gleisdorf aus beliefern wir unsere Kunden weltweit mit außergewöhnlichen Lösungen. Beginnend mit der Angebotsausarbeitung über die Konzeptionierung und Planung bis hin zur Programmierung, Montage und Inbetriebnahme, bündelt DAM alle Kompetenzen im Haus. International sind wir perfekt vernetzt und haben – zusätzlich zu unserem Kernmarkt Europa – eine Vielzahl von Projekten in Amerika und Asien erfolgreich umgesetzt“, heißt es auf der Firmen-Homepage. „Absoluter Qualitätsanspruch und Innovationsfreudigkeit haben uns in den letzten Jahren weltweit zu einer der ersten Adressen bei Montagetechnik und End-of-Line (EOL) Prüfständen im Bereich E-Mobility und Powertrain gemacht.“

Und weiter heißt es: „Wir bieten unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen, unabhängig davon, ob es sich um Getriebe, E-Achsen oder Invertertechnik handelt.“