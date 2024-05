Firmengründer Luciano Benetton verlässt Konzernführung im Streit

Der italienische Großunternehmer Luciano Benetton verlässt im Alter von 89 Jahren die Konzernführung. Der Verwaltungsratspräsident des Modeunternehmens aus Treviso beschwerte sich in einem Interview mit der Mailänder Tageszeitung Corriere della Sera (Samstagsausgabe), dass er von seinen Managern "verraten" worden sei. Das Unternehmen habe die für 2023 gesetzten Ziele verfehlt, in der Bilanz klaffe ein Verlust von 100 Millionen Euro.

Seinen Rücktritt will Benetton bei der Aktionärsversammlung am 18. Juni vorlegen. Somit soll ein Wechsel in der Unternehmensführung eingeleitet und ein Plan für die Reorganisation und den Neustart der Benetton-Gruppe auf den Weg gebracht werde.

Benettons Worte lösten bei den Gewerkschaften Alarm aus. "Mit Verlusten hatten wir gerechnet, allerdings nicht in der Größenordnung, von der Luciano Benetton spricht", so die Sprecher der Gewerkschaften. Gewerkschaftssprecher Gianni Boato betonte, dass die Benetton-Gruppe seit 2013 bereits eine Milliarde Euro Verluste gemeldet habe.

Rückkehr aus der Pension

Mit 82 Jahren hatte Luciano Benetton 2018 das Ruder seiner Modegruppe wieder übernommen, das er 2012 hergegeben und die Führung einigen Managern überlassen hatte. Die Ergebnisse enttäuschten den Modeunternehmer zutiefst. Zuletzt startete die Modegruppe mit einer Umstrukturierung des Europa-Geschäfts mit Schwerpunkt Straffung des internationalen Retail-Netzes.

Schwere Vorwürfe gegen Familie

Die Familie Benetton mischt auch mit der Infrastrukturgesellschaft Atlantia und der Raststättengesellschaft Autogrill mit. Über die Holding Edizione Srl kontrolliert die Familie Benetton aus Treviso mittlerweile Flughäfen, Banken, Raststätten und Autobahnbetreiber. So wie das Unternehmen Atlantia, dem wiederum "Autostrade per l'Italia" untergeordnet ist - der Betreiber der maroden Katastrophenbrücke von Genua. Bei dem Einsturz der Morandi-Autobahnbrücke in Genua am 14. August 2018 waren 43 Personen ums Leben gekommen.